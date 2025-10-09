Магнитная буря 10 октября: ждать ли удара по здоровью

Первая неделя месяца прошла без серьезных сюрпризов, хотя Солнце и не бездействовало. 5 октября на его поверхности произошли две вспышки умеренного класса «С» — типичные для этого периода жизни звезды. Следующий день добавил в копилку еще четыре всплеска активности, самый заметный из которых вечером достиг уровня C5.1. Ни один из этих выбросов не долетел до Земли, чтобы вызвать серьезные возмущения.