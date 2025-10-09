Мужчина, выбросивший ребенка из окна в Уфе, состоял на учете у психиатра

Подозреваемый мужчина состоял на учете у психиатра (архивное фото).
Житель Уфы, который выбросил маленькую дочь с четвертого этажа, состоял на учете у психиатра. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Мужчина состоял на учете у психиатра. Его задержали в квартире в одних трусах», — сообщил telegram-канал SHOT. Отмечается, что задержанный сначала разгромил кухню и комнаты, выбросил вещи из окна, а затем и дочь. По предварительным данным, у мужчины произошло обострение, а объяснить свое поведение он не смог.
Трехлетняя девочка, получившая серьезные травмы, сейчас находится в больнице. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.