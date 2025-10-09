Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области задержали дезертира, пришедшего в суд разводиться

В Челябинской области задержали дезертира, пришедшего в суд разводиться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Каслинском районе.

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Екатерина Носова находилась на служебном посту в здании мирового суда.

Туда же прибыл мужчина — он хотел подать заявление на расторжение брака. При регистрации посетителя прапорщик внутренней службы обнаружила, что его данные совпадают с ориентировкой на дезертира, который находится в розыске по линии Минобороны РФ.

«Выяснилось, что гражданин был призван на военную службу по контракту в марте этого года, а в августе самовольно оставил расположение военной части. С этого момента он находится в розыске. Здание мирового суда ему пришлось покинуть в сопровождении полиции», — рассказали в ГУФССП по региону.