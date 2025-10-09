В Челябинской области задержали дезертира, пришедшего в суд разводиться

«Выяснилось, что гражданин был призван на военную службу по контракту в марте этого года, а в августе самовольно оставил расположение военной части. С этого момента он находится в розыске. Здание мирового суда ему пришлось покинуть в сопровождении полиции», — рассказали в ГУФССП по региону.