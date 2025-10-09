«Делают все, чтобы сохранить ее жизнь»: врачи спасают 3-летюю девочку, выброшенную из окна своим же отцом

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин взял на личный контроль состояние трехлетней девочки, пострадавшей в результате падения с высоты.
Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Недавно ведомства опубликовали видео с места событий.
Как сообщил Рахматуллин, ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен в детскую больницу № 17. В настоящее время девочка находится в операционной, где врачи делают все возможное для сохранения ее жизни.
