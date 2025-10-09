Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч «на домофон»

Женщина согласилась оплатить «услугу». Далее аферисты заверили пенсионерку в том, что она стала жертвой мошенников и нужно перевести срочно деньги на «безопасный счет». Запаниковав, она передала курьеру всю наличность — 167 тысяч рублей.