Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч «на домофон»

«Накануне 62-летней жительнице города Симферополя поступил звонок в мессенджере Звонящий уверенно заявил, что является представителем компании по установке домофонных систем. Под предлогом срочной замены оборудования мужчина убедил свою собеседницу передать деньги курьеру, который якобы собирает оплату услуг со всех жильцов многоквартирного дома», — привели схему в полиции.
Женщина согласилась оплатить «услугу». Далее аферисты заверили пенсионерку в том, что она стала жертвой мошенников и нужно перевести срочно деньги на «безопасный счет». Запаниковав, она передала курьеру всю наличность — 167 тысяч рублей.
Как поясняют правоохранители, преступники всегда вызывают доверие жертвы, создают стрессовую ситуацию и требуют немедленной передачи денег. В МВД просят граждан не сообщать личных данных третьим лицам, внимательно относитесь к звонкам от незнакомых номеров, уточнять любую информацию непосредственно у представителей организации или службы, позвонив по официальному номеру телефона.