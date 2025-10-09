Появились кадры из дома, из окна которого житель Уфы выбросил 3-летнюю дочь

Прокуратура Башкирии обнародовала кадры из квартиры пятиэтажного дома в Уфе, из окна которой мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь.
На одной из видеозаписей показана кухня семьи, на другой — вид на многоквартирный дом с улицы.
В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина бросил из окна именно свою дочь и ее возраст — три года (мэр Уфы сообщал о происшествии с ребенком около четырех лет и без уточнения о родственных связях).
«Предварительно, сегодня утром, около 09:00, 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Ульяновых свою трехлетнюю дочь. В крайне тяжелом состоянии девочку доставили в медучреждение. Отец с дочерью находились в квартире одни, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион», — рассказали в прокуратуре.
Сотрудники ведомства организовали проверку по факту случившегося.