В Братске из-за начальника пожарной службы погибли два человека

Сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей. Начальника пожарной службы признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц. Ему назначили два года принудительных работы с удержанием 10% из зарплаты. А также в течение года он не может занимать должности на государственной службе.