В Братске из-за начальника пожарной службы погибли два человека. 44-летний мужчина получил информацию о пожаре в селе Кузнецовка. Из-за того, что он не обеспечил должную координацию работы пожарной команды, не удалось вовремя провести разведку и начать тушение пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— В то время на пожаре в СНТ «Моргудон» погибли 67-летняя женщина и 57-летний мужчина. Также более 200 жителей двух садоводств пострадали от огня, лишившись имущества, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей. Начальника пожарной службы признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц. Ему назначили два года принудительных работы с удержанием 10% из зарплаты. А также в течение года он не может занимать должности на государственной службе.