Путин оценил отношения РФ и Таджикистана

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются динамично и полностью соответствуют уровню и торжественности государственного визита. Об этом глава государства сообщил во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые проходят в Душанбе.

По словам Путина, РФ и Таджикистан являются надежными союзниками.

«Действительно, я с вами полностью согласен, отношения развиваются весьма позитивно, причем по всем направлениям», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия и Таджикистан выступают надежными союзниками. Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение этим партнерским отношениям.

В свою очередь президент Таджикистана отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном демонстрируют положительную динамику развития, а между странами продолжается конструктивный политический диалог. Глава Таджикистана также подчеркнул, что Москва и Душанбе укрепляют сотрудничество в области обеспечения безопасности. Помимо этого, по словам Рахмона, государства активно развивают экономические связи, чему способствует устойчивый рост двустороннего товарооборота.

Путин примет участие в предстоящем саммите «Россия — Центральная Азия», а также в заседании Совета глав государств — членов СНГ. Кроме того, в его рабочем графике запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры глав РФ и Азербайджана.

