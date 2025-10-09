Путин оценил отношения РФ и Таджикистана

В свою очередь президент Таджикистана отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном демонстрируют положительную динамику развития, а между странами продолжается конструктивный политический диалог. Глава Таджикистана также подчеркнул, что Москва и Душанбе укрепляют сотрудничество в области обеспечения безопасности. Помимо этого, по словам Рахмона, государства активно развивают экономические связи, чему способствует устойчивый рост двустороннего товарооборота.