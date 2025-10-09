Ричмонд
Девочка, которую отец выбросил из окна в Уфе, находится в тяжелом состоянии

Врачи проводят пострадавшему ребенку операцию.

Источник: Аргументы и факты

Трехлетняя девочка, которую отец сбросил с четвертого этажа в Уфе, находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

По его словам, ребенок находится в операционной детской больницы № 17. Врачи делают все возможное для ее спасения.

О происшествии изначально сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Позднее региональная прокуратура уточнила, что 34-летний мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Ульяновых. Также появились кадры с места трагедии.

Отмечалось, что в момент инцидента ребенок находился с отцом вдвоем, мать со старшим сыном уехали в санаторий в другой город.

Возбуждено уголовное дело.