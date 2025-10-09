В Батайске двое россиян украли почти 700 батарей для БПЛА, они задержаны

По предварительным данным, один из задержанных работал в компании-производителе металлических конструкций и знал, как охраняется предприятие.
После увольнения мужчина вместе со своим другом в течение полутора месяцев проникал на территорию предприятия и воровал аккумуляторы.
Причиненный ими ущерб в МВД оценили в сумму более шести миллионов рублей.
Во время обысков в квартирах задержанных нашли 668 аккумуляторных батарей. Все имущество изъято и передано законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше