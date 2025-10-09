Ричмонд
В Батайске двое россиян украли почти 700 батарей для БПЛА, они задержаны

Правоохранители задержали в ростовском Батайске двух подозреваемых в хищении аккумуляторных батарей для беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, один из задержанных работал в компании-производителе металлических конструкций и знал, как охраняется предприятие.

После увольнения мужчина вместе со своим другом в течение полутора месяцев проникал на территорию предприятия и воровал аккумуляторы.

Причиненный ими ущерб в МВД оценили в сумму более шести миллионов рублей.

Во время обысков в квартирах задержанных нашли 668 аккумуляторных батарей. Все имущество изъято и передано законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.

