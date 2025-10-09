Житель Верхней Пышмы осужден на 6 лет за покушение на убийство

В Верхней Пышме мужчину осудили на шесть лет за попытку убить сожительницу в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Трагедия произошла 31 декабря 2024 года в коммунальной квартире на улице Куйбышева. Мужчина пил алкоголь дома, пока его сожительница отмечала праздник у соседей. Внезапно он ворвался в соседнюю комнату и начал оскорблять женщину.
Затем мужчина схватил ее за волосы, силой увел в свою комнату и запер дверь. Там он нанес женщине не менее шести ударов кулаками по жизненно важным органам.
— Довести своей преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку ему помешала мама потерпевшей, которая незамедлительно прибыла на место происшествия после звонка соседей, — уточнили в прокуратуре.
Она и вызвала скорую и полицию.
Медицинское обследование показало, что женщина получила тяжелейшие травмы: ушиб мозга, переломы ребер и ноги, разрыв почки, множественные ушибы и раны. Две недели она провела в реанимации, и только своевременная медицинская помощь спасла ей жизнь.
Суд учел все обстоятельства дела и назначил виновному максимально строгое наказание.