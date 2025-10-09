Выбросил игрушки и собственную дочь с 4 этажа: все подробности жуткой истории из Уфы

По информации прокуратуры, во время происшествия в квартире находились только отец и ребенок. Мать и старший сын семьи уехали в санаторий в другой регион. «В настоящее время прокуратурой проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства, будет дана оценка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.