Студенту университета Герцена дали 13 лет за оправдание терроризма и госизмену

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор студенту Герцена Галицкому по делу о госизмене.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный военный суд во Власихе подтвердил законность приговора студенту университета Герцена Даниилу Галицкому. Суд оставил без изменений решение о 13 годах лишения свободы, а жалобы защиты отклонил.

Приговор, вынесенный 19 мая 2025 года, теперь вступил в законную силу. Первый Западный окружной военный суд рассматривал дело 24-летнего петербуржца в закрытом режиме в течение нескольких заседаний.

Суд назначил Галицкому наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Дополнительно ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение одного года. Молодой человек был признан виновным в государственной измене через финансирование ВСУ и оправдании терроризма.

До задержания Галицкий учился на последнем курсе кафедры политологии Педагогического университета имени Герцена. Он планировал стать политическим журналистом после окончания учебы.

В Подмосковье тем временем продолжается расследование дела против 40-летнего жителя Подольска. Как сообщила представитель Следственного комитета по региону Ольга Врадий, мужчину обвиняют в публичных призывах к терроризму и пропаганде террористической деятельности.