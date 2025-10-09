Студенту университета Герцена дали 13 лет за оправдание терроризма и госизмену

Суд назначил Галицкому наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Дополнительно ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение одного года. Молодой человек был признан виновным в государственной измене через финансирование ВСУ и оправдании терроризма.