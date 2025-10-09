Студенту университета Герцена дали 13 лет за оправдание терроризма и госизмену

Апелляционный военный суд во Власихе подтвердил законность приговора студенту университета Герцена Даниилу Галицкому. Суд оставил без изменений решение о 13 годах лишения свободы, а жалобы защиты отклонил.
Приговор, вынесенный 19 мая 2025 года, теперь вступил в законную силу. Первый Западный окружной военный суд рассматривал дело 24-летнего петербуржца в закрытом режиме в течение нескольких заседаний.
Суд назначил Галицкому наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Дополнительно ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение одного года. Молодой человек был признан виновным в государственной измене через финансирование ВСУ и оправдании терроризма.
До задержания Галицкий учился на последнем курсе кафедры политологии Педагогического университета имени Герцена. Он планировал стать политическим журналистом после окончания учебы.
В Подмосковье тем временем продолжается расследование дела против 40-летнего жителя Подольска. Как сообщила представитель Следственного комитета по региону Ольга Врадий, мужчину обвиняют в публичных призывах к терроризму и пропаганде террористической деятельности.