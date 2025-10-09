В Нижнем Тагиле сотрудница банка похитила у клиентов почти 7 млн рублей

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, установлено, что 36-летняя ведущий финансовый эксперт банка, используя служебное положение, несколько месяцев тайно похищала деньги клиентов. Имея доступ к банковским операциям, она незаконно списывала средства со счетов тагильчан. Суммы варьировались от 250 тысяч до более чем 1,3 млн рублей.