Чистил крышу, не подозревая, что через секунду столкнется со смертельной опасностью. Рабочий рухнул с пятого этажа

Выйдя на работу в обычный будний день, 59-летний мужчина и не подозревал, что через несколько часов с ним случится страшное. Утром, 9 октября сотрудник одной из управляющих компаний в Чите очищал кровлю пятиэтажного дома от мусора. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
— В какой-то момент мужчина сорвался с высоты и упал на одноэтажную пристройку дома. От полученных травм работник погиб на месте, — уточнили в пресс-службе следственного комитета.
Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и тело погибшего. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям придется опросить руководство и персонал управляющей компании, а также всех, кто стал свидетелями произошедшего.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии на строителя упала пачка арматуры при обрыве троса.