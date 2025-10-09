Сын Плющенко стал участником ДТП

Страховая компания признала ответственность за ДТП «обоюдной» и выплатила Екатерине половину средств от стоимости ремонта авто. Однако женщина до сих пор не может отремонтировать машину, так как ждет, назначит ли суд экспертизу. Как пишет канал, на место аварии приезжала мама Егора, которая позже якобы стала утверждать, что у ее сына «сотрясение мозга и многочисленные телесные повреждения».