Школьников из Челябинской области сняли с поезда в Самаре из-за отравления

«Сообщение о массовом отравлении детей поступило в скорую в ночь с 8 на 9 октября. Пострадавшие — 25 учащихся школы № 110 Трехгорного (Челябинская область), в сопровождении педагогов и родителей ехали в санаторий поездом Тында — Кисловодск. В результате осмотра 16 детей госпитализировали с острым гастроэнтеритом в Самарскую детскую инфекционную больницу. Девятерых отправили домой», — сообщает издание.