Школьников из Челябинской области сняли с поезда в Самаре из-за отравления

Школьников из Челябинской области сняли с поезда в Самаре из-за отравления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Telegram-канала Mash, дети следовали в санаторий в Кисловодске, 16 из них доставили в больницу с острым гастроэнтеритом.

«Сообщение о массовом отравлении детей поступило в скорую в ночь с 8 на 9 октября. Пострадавшие — 25 учащихся школы № 110 Трехгорного (Челябинская область), в сопровождении педагогов и родителей ехали в санаторий поездом Тында — Кисловодск. В результате осмотра 16 детей госпитализировали с острым гастроэнтеритом в Самарскую детскую инфекционную больницу. Девятерых отправили домой», — сообщает издание.

По данным РЖД, симптомы отравления у детей появились еще до посадки в поезд.

Ранее глава Трехгорного Данил Громенко сообщил, что в школе № 110 зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

«В инфекционное отделение Медсанчасти № 72 госпитализированы семь школьников с признаками острой кишечной инфекции. Остальные с легким течением болезни проходят амбулаторное лечение в домашних условиях», — прокомментировал чиновник. По его данным, это сводка на 9:00 четверга. В школе введено дистанционное обучение. Созван оперативный штаб.