Следствие проверило вменяемость студентки Костиковой*, обвиняемой в терроризме

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре суд принял решение об аресте кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Оксаны Багировой*. Ей инкриминируется размещение в социальных сетях материалов, содержащих призывы к террористической деятельности и её оправдание. Кроме того, Багирова* выразила одобрение в связи с операцией «Паутина», в рамках которой украинские беспилотники осуществили атаки на российские военные аэродромы, используя в качестве стартовых площадок грузовые автомобили.