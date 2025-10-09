Ричмонд
Студент университета Герцена получил 13 лет за оправдание терроризма и госизмену

В Подмосковье студента университета имени Герцена Даниила Галицкого осудили по статьям о финансировании и оправдании терроризма. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в пресс-службе суда.

— Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу, — передает решение суда ТАСС.

В марте ГСУ СК Москвы возбудило уголовное дело и предъявило обвинение в участии в деятельности террористической организации Риаду Сафарову по заявлению однокурсника, с которым у него произошел межличностный конфликт.

Евгения Шульгу, оправдывавшего теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова, приговорили к восьми годам колонии. Чем известен генерал-лейтенант — в материале «Вечерней Москвы».

