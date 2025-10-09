Два человека погибли в результате аварии в подмосковном Пушкине

В городском округе Пушкино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Один из них выехал на встречную полосу движения и врезался в машину. Авария унесла жизни обоих водителей. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.