Два человека погибли в результате аварии в подмосковном Пушкине

В городском округе Пушкино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Один из них выехал на встречную полосу движения и врезался в машину. Авария унесла жизни обоих водителей. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки «Хонда», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем каршеринга марки «Ниссан». В результате ДТП оба водителя погибли, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла около жилых домов, расположенных в микрорайоне Дзержинец. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС для установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее другая авария произошла на Первомайской улице в Долгопрудном. Там столкнулись машина и мотоцикл. Автомобиль совершал поворот налево и врезался в байк. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.