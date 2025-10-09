Красноярские следователи опубликовали видео поисков семьи Усольцевых

Днем 9 октября Следственный комитет опубликовал новое видео поисков семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края. На кадрах можно заметить, что сегодня в тайге работают беспилотники.
Ранее стало известно, что в семи километрах от поселка Кутурчин добровольцы зафиксировали радиосигнал телефона Сергея Усольцева — главы пропавшей семьи. Местоположение определили с помощью высокотехнологичной комплексной техники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
При этом следователи уточнили, что сигнал исходил еще 28 сентября в 22:00 — это последний раз, когда телефон Сергея был в сети.
Добровольцы нашли примерный квадрат, откуда исходил радиосигнал. Ранее эту территорию не обследовали.
Напомним, что 28 сентября семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь и собака — покинула базу отдыха в поселке Кутурчин, сказав одному из сотрудников, что прогуляются до горы Буратинка и вернутся назад. Чуть позже они перестали выходить на связь.