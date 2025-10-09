Красноярские следователи опубликовали видео поисков семьи Усольцевых

Напомним, что 28 сентября семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь и собака — покинула базу отдыха в поселке Кутурчин, сказав одному из сотрудников, что прогуляются до горы Буратинка и вернутся назад. Чуть позже они перестали выходить на связь.