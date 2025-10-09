Ричмонд
В Хабаровске водитель Nissan снёс пять машин и сбил пешехода

Массовая авария произошла у автомойки на Калинина, пострадал мужчина.

Источник: Соцсети

Массовое ДТП произошло утром 9 октября в Хабаровске на улице Калинина, рядом с автомойкой, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

По предварительным данным, водитель Nissan не справился с управлением, врезался в бетонный столб, а затем задел четыре припаркованные машины и пешехода.

Удар пришёлся с такой силой, что несколько авто получили серьёзные повреждения. Пострадал мужчина 1958 года рождения — его с переломом ноги увезли в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.