В Хабаровске водитель Nissan снёс пять машин и сбил пешехода

Массовое ДТП произошло утром 9 октября в Хабаровске на улице Калинина, рядом с автомойкой, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.
По предварительным данным, водитель Nissan не справился с управлением, врезался в бетонный столб, а затем задел четыре припаркованные машины и пешехода.
Удар пришёлся с такой силой, что несколько авто получили серьёзные повреждения. Пострадал мужчина 1958 года рождения — его с переломом ноги увезли в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.