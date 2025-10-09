В Хабаровске водитель Nissan снёс пять машин и сбил пешехода

Удар пришёлся с такой силой, что несколько авто получили серьёзные повреждения. Пострадал мужчина 1958 года рождения — его с переломом ноги увезли в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.