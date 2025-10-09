Ричмонд
«Сумма ущерба более 1900 рублей». Житель Минска ложился на чужие припаркованные авто и бил по ним

Минчанин лежал на чужих авто на стоянке и бил по ним, нанеся ущерб в 1900 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин лежал на чужих авто на стоянке и бил по ним, нанеся ущерб в 1900 рублей. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанин ложился на авто и наносил по ним удары», — сказано в сообщении.

В милицию позвонила 38-летняя жительница Минска. Она сообщила, что под подъездом ее дома находится мужчина в неадекватном состоянии. Он разбрасывает личные вещи, ложится на автомобили и наносит удары по ним.

Сотрудники Фрунзенского РУВД вместе с СГБР ОДС приехали на место и задержали 38-летнего минчанина, который нигде не работает. Удалось установить, что фигурант в момент совершения противоправных действий был в состоянии алкогольного опьянения.

«Он повредил два припаркованных автомобиля, разбив капоты. Сумма ущерба составила более 1900 рублей», — сообщили в ведомстве.

По указанному факту было заведено уголовное дело.

