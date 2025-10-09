Семь детей госпитализированы: в школе Трехгорного произошла вспышка кишечной инфекции

Специалисты регионального управления Федерального медико-биологического агентства и Центра гигиены и эпидемиологии осматривают заболевших детей и тех, кто контактировал с ними. Они проверяют сотрудников столовой, берут пробы еды в столовой, воды и смывы с поверхностей.