Семь детей госпитализированы: в школе Трехгорного произошла вспышка кишечной инфекции

В школе № 110 города Трехгорного утром 9 октября произошла вспышка кишечной инфекции. Семь школьников госпитализированы с острыми симптомами, остальные с легкими проявлениями лечатся дома. Глава города Данил Громенко сообщил, что школа перешла на дистанционное обучение. Создан оперативный штаб для контроля ситуации.
Специалисты регионального управления Федерального медико-биологического агентства и Центра гигиены и эпидемиологии осматривают заболевших детей и тех, кто контактировал с ними. Они проверяют сотрудников столовой, берут пробы еды в столовой, воды и смывы с поверхностей.
Причина вспышки кишечной инфекции станет известна позже, после результатов лабораторных исследований.