Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь детей госпитализированы: в школе Трехгорного произошла вспышка кишечной инфекции

В Трехгорном семеро школьников попали в больницу из-за вспышки кишечной инфекции.

В школе № 110 города Трехгорного утром 9 октября произошла вспышка кишечной инфекции. Семь школьников госпитализированы с острыми симптомами, остальные с легкими проявлениями лечатся дома. Глава города Данил Громенко сообщил, что школа перешла на дистанционное обучение. Создан оперативный штаб для контроля ситуации.

Специалисты регионального управления Федерального медико-биологического агентства и Центра гигиены и эпидемиологии осматривают заболевших детей и тех, кто контактировал с ними. Они проверяют сотрудников столовой, берут пробы еды в столовой, воды и смывы с поверхностей.

Причина вспышки кишечной инфекции станет известна позже, после результатов лабораторных исследований.