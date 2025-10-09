Ричмонд
Контрафактную продукцию почти на 500 тысяч изъяли в Новосибирске

По фактам незаконного оборота решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Источник: Om1 Новосибирск

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску в ходе оперативно-розыскных мероприятий ликвидировали два канала незаконного оборота продукции. В результате рейдов изъято несколько тысяч единиц немаркированных товаров.

На одном из складов, расположенном на улице Сухарной, правоохранители обнаружили и изъяли 480 штук некурительного табачного изделия. Предварительный ущерб от реализации этой партии оценивается более чем в 350 тысяч рублей.

Параллельно полицейские выявили другой склад на улице Авиастроителей, который использовался для реализации немаркированной пивоваренной продукции. Оттуда было изъято 1330 литров алкоголя общей стоимостью свыше 130 тысяч рублей.

В настоящее время все изъятые образцы спиртосодержащей жидкости и табачных изделий направлены на экспертизу. По фактам незаконного оборота решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

«Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправному деянию, а также каналов поставки контрафактной продукции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.