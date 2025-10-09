Руководитель базы отдыха в Находке оказался под следствием после ЧП с подростком

Руководитель базы отдыха в Находкинском городском округе, где в прошлом году был травмирован подросток, предстанет перед судом. Должностному лицу предъявлено обвинительное заключение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.