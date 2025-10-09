Руководитель базы отдыха в Находке оказался под следствием после ЧП с подростком

Руководитель базы отдыха в Находкинском городском округе, где в прошлом году был травмирован подросток, предстанет перед судом. Должностному лицу предъявлено обвинительное заключение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По данным следствия, летом 2024 года на территории базы отдыха «Мечта» пострадал 13-летний подросток. Он забрался на крышу технического помещения, оступился и упал, получив переломы костей рук. Врачи квалифицировали полученные травмы как вред здоровью средней степени тяжести. Проверка, проведённая надзорными органами, выявила на базе отдыха многочисленные нарушения требований безопасности отдыха и оздоровления детей.
Уголовное дело в отношении должностного лица направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура проконтролирует взыскание с предпринимателя компенсации затрат на лечение и морального вреда пострадавшего.