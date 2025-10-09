Двух женщин сбили на пешеходном переходе в Комсомольске-на-Амуре

Инспекторы напоминают водителям о правилах дорожного движения. Нужно заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, даже если людей поблизости не видно, и всегда быть готовым остановиться. Особую внимательность нужно проявлять рядом с припаркованными автомобилями и другими объектами, ограничивающими обзор — пешеходы могут появиться неожиданно. Не отвлекаться за рулем на телефон, разговоры или другие дела — каждая секунда внимания может предотвратить беду.