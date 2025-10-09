Двух женщин сбили на пешеходном переходе в Комсомольске-на-Амуре

Утром 8 октября в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали две женщины. Около семи часов утра на Советской улице у дома № 1 71-летний водитель автомобиля Daihatsu Boon совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Женщины 1973 и 1977 годов рождения переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. После происшествия обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
Инспекторы напоминают водителям о правилах дорожного движения. Нужно заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, даже если людей поблизости не видно, и всегда быть готовым остановиться. Особую внимательность нужно проявлять рядом с припаркованными автомобилями и другими объектами, ограничивающими обзор — пешеходы могут появиться неожиданно. Не отвлекаться за рулем на телефон, разговоры или другие дела — каждая секунда внимания может предотвратить беду.
Пешеходам стоит переходить дорогу только в установленных местах, даже если до перехода нужно пройти лишние метры. Перед выходом на проезжую часть обязательно убедиться, что водители вас видят и пропускают. В темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде — это значительно повышает вашу заметность для водителей.