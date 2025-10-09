В Красноярске пьяный водитель уснул за рулем и протаранил 7 автомобилей

«Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде категорически запрещено. А если вы заметили на дороге водителя, предположительно, находящегося в состоянии опьянения, убедительно просим сообщить об этом по телефону “Синей линии” в Красноярске 263−10−19 или через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot. Ваши действия могут помочь предотвратить трагедию и сохранить чью-то жизнь», — сказано в обращении ГАИ.