Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пьяный водитель уснул за рулем и протаранил 7 автомобилей

В красноярском микрорайоне Черёмушки нетрезвый водитель, двигаясь по дворовому проезду дома № 28 по улице Шевченко, уснул за рулем и допустил столкновение с 7 припаркованными автомобилями.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

В красноярском микрорайоне Черёмушки нетрезвый водитель «Тойоты» уснул за рулем и допустил столкновение с 7 припаркованными легковыми иномарками. Об этом сообщили в ГАИ.

ДТП произошло сегодня утром на территории дворового проезда по улице Шевченко, 28.

Полицейским 22-летний водитель признался, что незадолго до случившегося он употреблял алкоголь примерно в 300 метрах от своего дома, куда и направлялся в момент аварии. При освидетельствовании на состояние опьянения показания алкотестера составили 0,69 мг/л, что в 4 раза превышает допустимую норму.

За езду в нетрезвом виде в отношении водителя составили материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающий наказание в виде штрафа 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также его привлекли к ответственности по статье 12.37 ч. 3 КоАП РФ «Повторное несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Автомобиль помещен на спецстоянку.

«Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде категорически запрещено. А если вы заметили на дороге водителя, предположительно, находящегося в состоянии опьянения, убедительно просим сообщить об этом по телефону “Синей линии” в Красноярске 263−10−19 или через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot. Ваши действия могут помочь предотвратить трагедию и сохранить чью-то жизнь», — сказано в обращении ГАИ.