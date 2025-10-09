В Красноярске пьяный водитель уснул за рулем и протаранил 7 автомобилей

В красноярском микрорайоне Черёмушки нетрезвый водитель «Тойоты» уснул за рулем и допустил столкновение с 7 припаркованными легковыми иномарками. Об этом сообщили в ГАИ.
ДТП произошло сегодня утром на территории дворового проезда по улице Шевченко, 28.
Полицейским 22-летний водитель признался, что незадолго до случившегося он употреблял алкоголь примерно в 300 метрах от своего дома, куда и направлялся в момент аварии. При освидетельствовании на состояние опьянения показания алкотестера составили 0,69 мг/л, что в 4 раза превышает допустимую норму.
За езду в нетрезвом виде в отношении водителя составили материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающий наказание в виде штрафа 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также его привлекли к ответственности по статье 12.37 ч. 3 КоАП РФ «Повторное несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Автомобиль помещен на спецстоянку.
«Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде категорически запрещено. А если вы заметили на дороге водителя, предположительно, находящегося в состоянии опьянения, убедительно просим сообщить об этом по телефону “Синей линии” в Красноярске 263−10−19 или через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot. Ваши действия могут помочь предотвратить трагедию и сохранить чью-то жизнь», — сказано в обращении ГАИ.