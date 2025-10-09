Крупный пожар под Волгоградом ликвидировали, пострадавших нет

Днем жители Волгограда ощущали сильный запах гари в воздухе, а над городом отчетливо был виден высокий черный столб дыма, что, конечно, вызывало серьезное беспокойство горожан. Спасатели боролись со стихией, несмотря на сложные условия. Сильная ветровая нагрузка значительно осложняла работу пожарных, способствуя быстрому распространению огня по сухой траве и растительности. На месте происшествия было задействовано достаточно сил и средств, чтобы справиться с этим серьезным вызовом.