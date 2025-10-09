Крупный пожар под Волгоградом ликвидировали, пострадавших нет

Крупный ландшафтный пожар, бушевавший в Клетском районе, полностью ликвидировали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. К 01:34 9 октября огонь был полностью потушен, и, что самое главное, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, что возгорание началось 8 октября. Сначала это был небольшой очаг, всего 1000 квадратных метров, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, достигнув внушительных 20 гектаров к вечеру 8 октября, а к моменту полной ликвидации площадь возгорания составила уже 50 гектаров.
Днем жители Волгограда ощущали сильный запах гари в воздухе, а над городом отчетливо был виден высокий черный столб дыма, что, конечно, вызывало серьезное беспокойство горожан. Спасатели боролись со стихией, несмотря на сложные условия. Сильная ветровая нагрузка значительно осложняла работу пожарных, способствуя быстрому распространению огня по сухой траве и растительности. На месте происшествия было задействовано достаточно сил и средств, чтобы справиться с этим серьезным вызовом.
Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Эта ситуация служит важным напоминанием о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в сухой и ветреной погоде, чтобы избежать подобных происшествий.