Выброшенная из окна отцом девочка из Уфы находится в крайне тяжелом состоянии

По словам главврача, 3-летнюю девочку прямо из скорой помощи доставили в отделение реанимации, минуя приемный покой. Немедленно был создан консилиум из нескольких профильных специалистов. Сейчас ребенку проводят экстренную операцию.
Тем временем жители городского района Черниковка, где произошла трагедия, рассказали, что отца девочки вывели из подъезда дома и повезли на допрос. По предварительным данным, многие слышали, как глава семейства устроил скандал около 7.00. При этом с дочкой 34-летний мужчина сидел один. Он бушевал около двух часов, а потом выбросил домашние вещи и ребенка из окна.
Ранее сообщалось, что подозреваемый находится в странном состоянии. Прокуратура проводит проверку всех обстоятельств трагедии.