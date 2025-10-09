Выброшенная из окна отцом девочка из Уфы находится в крайне тяжелом состоянии

Тем временем жители городского района Черниковка, где произошла трагедия, рассказали, что отца девочки вывели из подъезда дома и повезли на допрос. По предварительным данным, многие слышали, как глава семейства устроил скандал около 7.00. При этом с дочкой 34-летний мужчина сидел один. Он бушевал около двух часов, а потом выбросил домашние вещи и ребенка из окна.