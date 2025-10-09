В Пермском крае инспекция начала проверку по факту падения кочегара с крыши

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с сотрудником одного из предприятий, занимающегося добычей руд и песков драгоценных металлов.
Согласно информации, поступившей от работодателя, инцидент произошел 5 октября в Красновишерском районе, в одном из вахтовых поселков. Работник, исполнявший обязанности машиниста (кочегара) котельной, проводил очистку дымохода на крыше бани.
Во время выполнения задачи он поскользнулся и упал с высоты. В результате падения мужчина получил серьезную травму позвоночника.
По словам заместителя руководителя региональной инспекции труда по охране труда Павла Бахтагареева, на данный момент сформирована специальная комиссия, которая займется выяснением всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время планируется опросить свидетелей и сотрудников компании, а также провести анализ документации, связанной с трудовой деятельностью пострадавшего.
Дополнительно, в отношении работодателя начато внеплановое проверочное мероприятие. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения требований трудового законодательства, по ним примут меры административного воздействия. Материалы дела также направят в следственные органы для оценки возможности привлечения виновных к уголовной ответственности.