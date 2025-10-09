В Пермском крае инспекция начала проверку по факту падения кочегара с крыши

По словам заместителя руководителя региональной инспекции труда по охране труда Павла Бахтагареева, на данный момент сформирована специальная комиссия, которая займется выяснением всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время планируется опросить свидетелей и сотрудников компании, а также провести анализ документации, связанной с трудовой деятельностью пострадавшего.