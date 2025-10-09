В Самаре произошел пожар в колледже

В 10:27 в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в кабинете промышленного оборудования горел мусор на площади 2 кв. м.
В четверг, 9 октября, в Самаре эвакуировали колледж на ул. Санфировой, 7. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 10:27 в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в кабинете промышленного оборудования горел мусор на площади 2 кв. м.
Возгорание ликвидировали подручными средствами до прибытия пожарных. Пострадавших нет.