В Самаре произошел пожар в колледже

В четверг, 9 октября, в Самаре эвакуировали колледж на ул. Санфировой, 7. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 10:27 в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в кабинете промышленного оборудования горел мусор на площади 2 кв. м.

Возгорание ликвидировали подручными средствами до прибытия пожарных. Пострадавших нет.