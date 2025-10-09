Ричмонд
В Жезказгане под завалами грунта погиб рабочий

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. В Жезказгане рабочего завалило грунтом, такие новости распространились утром 9 октября в соцсетях.

Источник: Sergek Group

Трагедия произошла при проведении коммунального ремонта, написали местные паблики. Мужчину завалило грунтом на глубине около двух метров.

Смерть работника предприятия подтвердили корреспонденту Sputnik Казахстан в управлении здравоохранения Улытауской области.

Поступил вызов в станцию скорой медпомощи от аварийно-спасательной службы о том, что человек упал в траншею. Скорая на месте констатировала летальный исход.

сообщили в упрздраве

А вот как в самом ТОО прокомментировали смерть сотрудника:

08.10.2025 года при выполнении земляных работ по прокладке канализационных сетей привлеченное лицо ТОО Трубицын П. В. оказался под завалами на ориентировочной глубине около 2-х метров вследствие обрушения грунта при проведении земляных работ. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

говорится в сообщении

Полиция завела уголовное дело.

По данному факту в УП г. Жезказган возбуждено уголовное дело по статье 156 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».

ообщили в департаменте

В начале октября в другом городе погибли двое рабочих. В Караганде при замене труб произошел обвал грунта. Тогда полиция региона завела уголовное дело.