В Жезказгане под завалами грунта погиб рабочий

Трагедия произошла при проведении коммунального ремонта, написали местные паблики. Мужчину завалило грунтом на глубине около двух метров.
Смерть работника предприятия подтвердили корреспонденту Sputnik Казахстан в управлении здравоохранения Улытауской области.
Поступил вызов в станцию скорой медпомощи от аварийно-спасательной службы о том, что человек упал в траншею. Скорая на месте констатировала летальный исход.
А вот как в самом ТОО прокомментировали смерть сотрудника:
08.10.2025 года при выполнении земляных работ по прокладке канализационных сетей привлеченное лицо ТОО Трубицын П. В. оказался под завалами на ориентировочной глубине около 2-х метров вследствие обрушения грунта при проведении земляных работ. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.
Полиция завела уголовное дело.
По данному факту в УП г. Жезказган возбуждено уголовное дело по статье 156 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».
В начале октября в другом городе погибли двое рабочих. В Караганде при замене труб произошел обвал грунта. Тогда полиция региона завела уголовное дело.