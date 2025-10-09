В Хабаровске на улице Лазо загорелся автомобиль

В Хабаровске вечером 9 октября на улице Лазо произошло возгорание автомобиля. По словам очевидцев, из машины поднимается столб густого дыма, который значительно ухудшил видимость в районе происшествия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Предварительная информация свидетельствует, что в салоне автомобиля никого не было, и пострадавших в результате возгорания нет. Это подтверждается отсутствием машин скорой медицинской помощи на месте происшествия.
На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, которые приступили к тушению горящего автомобиля и устанавливают возможные причины возгорания.
Официальной информации от МЧС и правоохранительных органов пока не поступало.