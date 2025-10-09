Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске на улице Лазо загорелся автомобиль

На месте работают сотрудники МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске вечером 9 октября на улице Лазо произошло возгорание автомобиля. По словам очевидцев, из машины поднимается столб густого дыма, который значительно ухудшил видимость в районе происшествия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Предварительная информация свидетельствует, что в салоне автомобиля никого не было, и пострадавших в результате возгорания нет. Это подтверждается отсутствием машин скорой медицинской помощи на месте происшествия.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, которые приступили к тушению горящего автомобиля и устанавливают возможные причины возгорания.

Официальной информации от МЧС и правоохранительных органов пока не поступало.