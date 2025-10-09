Аферисты обманули жителей Иркутской области на 1,6 млрд рублей с начала года

С начала года телефонные аферисты обманули жителей Иркутской области на 1,6 миллиардов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, количество преступлений составило около 4,8 тысяч. По официальной статистике, одной из частых схем является предложение инвестировать в ценные бумаги под видом выгодной сделки. Мошенники обещают быстрый заработок и уговаривают людей вкладывать средства, а затем пропадают со связи.
— Второй по популярности метод — это звонки от лже-правоохранителей. От них пострадали около 130 жителей Приангарья, — уточнили в пресс-службе МВД.
Также есть схема, когда «инспектор УФНС» обзванивает людей и записывает на прием по оформлению декларации в ускоренном порядке, чтобы налогоплательщик мог быстро дать пояснения о доходах и избежать штрафов. Однако для записи важно назвать код из СМС.