В Берестовице зять перерезал тормоза в автомобиле тестя. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В Берестовицкий РОВД обратился мужчина, который просил привлечь к ответственности зятя, который повредил его авто. Сотрудники милиции выяснили, что зять проник в гараж, в котором находился автомобиль тестя. Он нанес повреждения лакокрасочному покрытию, а также перерезал топливную и тормозную системы.
Судебный эксперт оценил в 880, 72 рубля размер вреда, который был причинен машине Hyundai Santa Fe 2003 года выпуска.