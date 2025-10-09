Ричмонд
В Берестовице зять перерезал тормоза в автомобиле тестя

В Берестовице мужчина пошел в милицию из-за своего зятя.

Источник: Комсомольская правда

В Берестовице зять перерезал тормоза в автомобиле тестя. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В Берестовицкий РОВД обратился мужчина, который просил привлечь к ответственности зятя, который повредил его авто. Сотрудники милиции выяснили, что зять проник в гараж, в котором находился автомобиль тестя. Он нанес повреждения лакокрасочному покрытию, а также перерезал топливную и тормозную системы.

Судебный эксперт оценил в 880, 72 рубля размер вреда, который был причинен машине Hyundai Santa Fe 2003 года выпуска.