В Берестовице зять перерезал тормоза в автомобиле тестя

В Берестовицкий РОВД обратился мужчина, который просил привлечь к ответственности зятя, который повредил его авто. Сотрудники милиции выяснили, что зять проник в гараж, в котором находился автомобиль тестя. Он нанес повреждения лакокрасочному покрытию, а также перерезал топливную и тормозную системы.