Дело о гибели бизнес-леди в салоне красоты в Кишиневе дошло до суда: Подозреваемые в смерти Любови Бабуцки рискуют получить 5 лет тюрьмы

Анестезиолог Манюк и ее коллега Наталья Сакалюк оказались на скамье подсудимых.

Источник: Комсомольская правда

Дело о гибели бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты: анестезиолог Манюк и ее коллега Наталья Сакалюк рискуют получить до 5 лет тюрьмы за незаконную медицинскую практику.

Обвиняемые вину не признают.

Согласно судмедэкспертизе, смерть предпринимательницы, известной также как Мона Лиза, наступила в результате эмболии, вызванной кислотным веществом.

Произошла остановка сердца после попадания вещества в сосуды и органы жертвы. У них не было разрешения на проведение таких операций. Клиника не имела необходимого оборудования для экстренного вмешательства и оказания срочной медицинской помощи", — пояснил прокурор Штефан Чуперка.

Супруг погибшей бизнес-леди считает, что процедуры были проведены с грубейшими нарушениями правил безопасности:

«Они заслуживают всего, что с ними происходит. Они знали, что делают, знали, что делают это незаконно. Делали это ради денег. Там зарабатывались тысячи евро каждый день. Любовь вошла туда абсолютно здоровой, занималась спортом, правильно питалась, а экспертиза показала, что этот гель, филлер, был обнаружен во всех органах», — заявил Роман Бабуцки.

Напомним, владелица магазина одежды в одном из торговых центров столицы Любовь Бабуцки скончалась 30 января в салоне красоты Dr. Serebrova Clinic, куда она обратилась для проведения процедуры под названием «Морфиус».

Как думаете, восторжествует в этом многострадальном громком деле долгожданная справедливость?