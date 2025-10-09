Мужчина утонул в реке в Солигорском районе

Об обнаружении утонувшего мужчины в реке Морочь возле деревни Новый Рожан Солигорского района спасателям сообщили 8 октября в 10.42.
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реке в Солигорском районе утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Об обнаружении утонувшего мужчины в реке Морочь возле деревни Новый Рожан Солигорского района спасателям сообщили 8 октября в 10.42.
Работники МЧС извлекли из воды тело мужчины (1977 года рождения).