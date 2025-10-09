Ричмонд
Мужчина утонул в реке в Солигорском районе

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реке в Солигорском районе утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Об обнаружении утонувшего мужчины в реке Морочь возле деревни Новый Рожан Солигорского района спасателям сообщили 8 октября в 10.42.

Работники МЧС извлекли из воды тело мужчины (1977 года рождения).