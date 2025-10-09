СК показал видео с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

В четверг региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Сейчас поиски осложняют снег, низкая температура и сложный рельеф.