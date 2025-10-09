Гранату и четыре снаряда времен ВОВ уничтожили под Воронежем

Очередная партия взрывоопасных находок времен Великой Отечественной войны ликвидирована в Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, операция по уничтожению боеприпасов была проведена на специальной площадке в Каширском районе в среду, 8 октября.
Всего специалисты обезвредили пять единиц опасных находок: четыре артиллерийских снаряда калибром 75 мм и одну ручную гранату. Все эти боеприпасы были обнаружены ранее на территории Хохольского района.
Работы по ликвидации проводились расчетом аварийно-спасательной службы Воронежской области. Контролируемый подрыв был осуществлен в 12:30.
Местные власти напоминают гражданам о необходимости немедленно сообщать в правоохранительные органы или МЧС при обнаружении любых подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, и ни в коем случае не предпринимать самостоятельных действий по их обезвреживанию или перемещению.