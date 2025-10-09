Гранату и четыре снаряда времен ВОВ уничтожили под Воронежем

Местные власти напоминают гражданам о необходимости немедленно сообщать в правоохранительные органы или МЧС при обнаружении любых подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, и ни в коем случае не предпринимать самостоятельных действий по их обезвреживанию или перемещению.