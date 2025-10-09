Водитель фуры съехал в кювет и погиб на трассе в Пермском крае

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 8 октября в Перми произошла смертельная авария на шоссе Космонавтов. 43-летний водитель автомобиля «Киа» не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Опель». От сильного удара «Кию» отбросило в дорожное ограждение, а водитель и пассажир скончались на месте.