Водитель фуры съехал в кювет и погиб на трассе в Пермском крае

В Пермском крае на трассе Р-243 водитель фуры съехал в кювет и погиб, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа (КМО).
Происшествие случилось 8 октября. Сообщение от оперативного дежурного поступило спасателям в 22:32. Как оказалось, авария случилась на 102 километре трассы: большегруз SITRAK съехал с проезжей части в кювет. На место происшествия оперативно выехали спасатели группы оперативного реагирования № 1.
По прибытии к месту ДТП специалисты провели стабилизацию транспортного средства и пожарную безопасность автомобиля, после чего извлекли тело погибшего водителя — мужчины 1959 года рождения. Тело передали сотрудникам скорой медицинской помощи и полиции.
