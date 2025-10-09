Появились подробности о семье, глава которой выбросил дочь из окна

«Семья считалась нормальной. В семье есть старший ребёнок, в этом году пошёл в первый класс. Он инвалид, ему требовалось лечение. Мать с ним поехала в санаторий в Калининград, они там должны были быть до конца октября. Напротив их дома живёт бабушка детей, она практически первой прибежала на место происшествия», — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах города.