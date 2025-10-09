Появились подробности о семье, глава которой выбросил дочь из окна

УФА, 9 окт — РИА Новости. Семья маленькой девочки, которую с четвёртого этажа сбросил отец, считалась нормальной: мать является педагогом, у них есть сын-инвалид, с которым она в момент инцидента уехала в санаторий в Калининград, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
Инцидент с девочкой 2022 года рождения произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с 4 этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована в больницу Уфы, её оперируют. Подозреваемый задержан.
«Семья считалась нормальной. В семье есть старший ребёнок, в этом году пошёл в первый класс. Он инвалид, ему требовалось лечение. Мать с ним поехала в санаторий в Калининград, они там должны были быть до конца октября. Напротив их дома живёт бабушка детей, она практически первой прибежала на место происшествия», — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах города.