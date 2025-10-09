Ричмонд
Mash: 16 школьников отравились по пути в санаторий в Кисловодске

В Самаре с поезда «Тында — Кисловодск» госпитализировали 16 школьников из Челябинской области, у которых диагностировали острый гастроэнтерит. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Источник: РИА "Новости"

Шестнадцать школьников из Челябинской области, которые ехали в Кисловодск, были госпитализированы в Самаре с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, 25 учащихся школы № 110 города Трехгорный в сопровождении педагогов и родителей направлялись на отдых в санаторий на поезде «Тында — Кисловодск». Они начали обращаться к медикам с жалобами на отравление в ночь с 8 на 9 октября.

По прибытии состава в Самару шестнадцать детей были экстренно госпитализированы в Самарскую детскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит». Остальные девять человек были отправлены домой.

Согласно информации Mash, вспышка инфекции ранее была зафиксирована в школе, где учатся заболевшие.

Как пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.