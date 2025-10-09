Mash: 16 школьников отравились по пути в санаторий в Кисловодске

По данным канала, 25 учащихся школы № 110 города Трехгорный в сопровождении педагогов и родителей направлялись на отдых в санаторий на поезде «Тында — Кисловодск». Они начали обращаться к медикам с жалобами на отравление в ночь с 8 на 9 октября.