Mash: 16 школьников отравились по пути в санаторий в Кисловодске

Шестнадцать школьников из Челябинской области, которые ехали в Кисловодск, были госпитализированы в Самаре с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, 25 учащихся школы № 110 города Трехгорный в сопровождении педагогов и родителей направлялись на отдых в санаторий на поезде «Тында — Кисловодск». Они начали обращаться к медикам с жалобами на отравление в ночь с 8 на 9 октября.
По прибытии состава в Самару шестнадцать детей были экстренно госпитализированы в Самарскую детскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит». Остальные девять человек были отправлены домой.
Согласно информации Mash, вспышка инфекции ранее была зафиксирована в школе, где учатся заболевшие.
Как пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.