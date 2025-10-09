Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Копилка страхов пополнилась. В Храброво мужчина украл часы, оставленные другим пассажиром во время прохождения рамки

Подозреваемому грозит до 5 лет колонии.

Источник: Клопс.ru

В Храброво 56-летний калининградец украл часы, оставленные другим пассажиром во время прохождения рамки. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте в четверг, 9 октября.

В линейный отдел полиции на воздушном транспорте обратился 54-летний местный житель. Мужчина попросил принять меры к розыску его наручных часов, стоимостью более 15 тыс. рублей.

«На пункте досмотра возле ленты интроскопа потерпевший выронил часы и прошёл дальше через рамку. Вернувшись обратно, он уже не обнаружил своего аксессуара», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что злоумышленник, увидев забытую вещь, убедился в отсутствии наблюдателей, забрал её и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»). Калининградцу грозит до пяти лет лишения свободы.

В Храброво задержали 41-летнего пассажира, который украл борсетку с деньгами.