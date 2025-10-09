Копилка страхов пополнилась. В Храброво мужчина украл часы, оставленные другим пассажиром во время прохождения рамки

В Храброво 56-летний калининградец украл часы, оставленные другим пассажиром во время прохождения рамки. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте в четверг, 9 октября.
В линейный отдел полиции на воздушном транспорте обратился 54-летний местный житель. Мужчина попросил принять меры к розыску его наручных часов, стоимостью более 15 тыс. рублей.
«На пункте досмотра возле ленты интроскопа потерпевший выронил часы и прошёл дальше через рамку. Вернувшись обратно, он уже не обнаружил своего аксессуара», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что злоумышленник, увидев забытую вещь, убедился в отсутствии наблюдателей, забрал её и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»). Калининградцу грозит до пяти лет лишения свободы.
