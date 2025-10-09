В Минске водитель Peugeot сбил мотоциклиста, отвлекшись на телефон за рулем

Согласно предварительным данным, днем 8 октября, в среду, на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской 65-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Peugeot», при повороте направо не занял крайнее правое положение. Он не уступил дорогу мотоциклу «Yamaha», врезавшись в указанное транспортное средство.