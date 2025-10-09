В Сурхандарье произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего женщин с хлопковых полей. Шесть человек госпитализированы

В Управлении безопасности дорожного движения Сурхандарьинской области подтвердили факт ДТП, но опровергли информацию о столь большом числе пострадавших.
Как сообщили правоохранители, 3 октября около 19:00 на дороге, проходящей через махаллю «Гулбог» Бандиханского района, произошла авария с участием двух автомобилей. Водитель Labo, перевозивший в кузове женщин, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Cobalt, двигавшимся навстречу.
В результате столкновения водитель Labo и пять пассажирок получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в районную больницу. В каком состоянии они находятся сейчас, неизвестно.
В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Правоохранители в очередной раз напомнили: категорически запрещено перевозить людей в кузовах грузовых автомобилей, вне кабины транспортных средств, а также в тракторах, прицепах, грузовых и электромотоциклах, мопедах и скутерах, если это не предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства.