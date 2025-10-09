В Сурхандарье произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего женщин с хлопковых полей. Шесть человек госпитализированы

Как сообщили правоохранители, 3 октября около 19:00 на дороге, проходящей через махаллю «Гулбог» Бандиханского района, произошла авария с участием двух автомобилей. Водитель Labo, перевозивший в кузове женщин, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Cobalt, двигавшимся навстречу.