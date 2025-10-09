В Екатеринбурге скончался задержанный за наркоторговлю арестант из СИЗО-1 Роман И. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, мужчина был помещен в изолятор 5 августа 2025 года. А уже 20 сентября перевезен в стационар областной психиатрической больницы, где скончался через 4 дня.
Отмечается, что в отношении мужчины расследовалось уголовное дело по статье 228.1 УК.
— Обращаем внимание, что смерть обвиняемого не носит криминального характера. По данному факту проводится служебная проверка, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что в этот же день умер другой арестант — Вячеслав Ярусов. Врачи установили, что он отравился снотворным.