В Екатеринбурге скончался задержанный за наркоторговлю арестант из СИЗО-1 Роман И. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, мужчина был помещен в изолятор 5 августа 2025 года. А уже 20 сентября перевезен в стационар областной психиатрической больницы, где скончался через 4 дня.