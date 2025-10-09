Жительницу Тулуна осудили за мошенничество с выплатой после паводка

В Иркутске суд вынес обвинительный приговор 59-летней жительнице Тулуна, признав ее виновной в особо крупном мошенничестве. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, женщина незаконно получила более 2,3 миллиона рублей, предназначавшихся для людей, лишившихся жилья во время разрушительного наводнения в 2019 году.
— Для этого она предоставила в администрацию Тулуна поддельные документы на несуществующий дом, который якобы был разрушен паводком. На самом деле, она сама организовала снос этого строения еще несколько лет назад, чтобы расширить территорию своей оптовой базы, — отметили в пресс-службе ведомств.
Таким образом, она заведомо знала, что не имеет никакого права на государственную поддержку. Вину осужденная полностью признала и полностью погасила нанесенный бюджету ущерб. Суд назначил ей наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком на два года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аферисты обманули жителей Иркутской области на 1,6 млрд рублей с начала года.