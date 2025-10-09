Жительницу Тулуна осудили за мошенничество с выплатой после паводка

— Для этого она предоставила в администрацию Тулуна поддельные документы на несуществующий дом, который якобы был разрушен паводком. На самом деле, она сама организовала снос этого строения еще несколько лет назад, чтобы расширить территорию своей оптовой базы, — отметили в пресс-службе ведомств.