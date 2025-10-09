Ричмонд
МВД Беларуси завило о задержании с СОБРом супругов, которым грозит до 20 лет

МВД Беларуси показало видео задержания супругов, которым грозит до 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси завило о задержании с СОБРом супругов, которым грозит до 20 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудниками наркоконтроля Гомельской области при силовой поддержке бойцов СОБРа с поличным был задержан 25-летний житель Калинковичей и его 22-летняя жена. Было установлено, что фигуранты работали оптовыми курьерами магазина, связанного с продажей наркотиков.

В МВД отметили, что супруги в квартире фасовали «товар» на мелкие партии, а после — распространяли его через закладки на территории области. При фигурантах, в тайниках и по место жительства было найдено и изъято более 330 граммов особо опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее МВД сообщило, что трое могилевчан могут получить по 20 лет тюрьмы, поработав две недели.

Тем временем МВД Беларуси прокомментировало видео с мигрантом из Афганистана с ампутированной рукой: «Не соответствует действительности».

Кроме того, в Минске водитель Peugeot сбил мотоциклиста, отвлекшись на телефон за рулем.