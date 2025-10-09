МВД Беларуси завило о задержании с СОБРом супругов, которым грозит до 20 лет

В МВД отметили, что супруги в квартире фасовали «товар» на мелкие партии, а после — распространяли его через закладки на территории области. При фигурантах, в тайниках и по место жительства было найдено и изъято более 330 граммов особо опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.