Жительница Тулуна осуждена за мошенничество с выплатами после наводнения

Кировский районный суд Иркутска признал виновной 59-летнюю жительницу Тулуна в мошенничестве при получении социальных выплат. В 2019 году женщина оформила компенсацию за дом, которого не существовало, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по региону.
Следствием и судом установлено, что подсудимая представила в органы социальной защиты поддельные документы о признании жилого дома на улице 19 Партсъезда непригодным для проживания после наводнения 2019 года. При этом женщина достоверно знала, что дом был снесён ещё в 2013 году для расширения территории принадлежащей ей оптовой базы.
На основании фиктивных сведений она получила социальную выплату, предназначенную для пострадавших от паводка. Ущерб, нанесенный региональному бюджету, превысил 2,3 млн рублей.
Суд учёл признание вины и возмещение ущерба. Приговором суда жительнице Тулуна назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее суд вынес приговор в отношении 34-летнего главного специалиста отдела по жилью КУМИ администрации Тулуна. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что чиновница незаконным путем заполучила для своей родственницы квартиру после наводнения 2019 года.