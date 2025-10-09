Жительница Тулуна осуждена за мошенничество с выплатами после наводнения

Следствием и судом установлено, что подсудимая представила в органы социальной защиты поддельные документы о признании жилого дома на улице 19 Партсъезда непригодным для проживания после наводнения 2019 года. При этом женщина достоверно знала, что дом был снесён ещё в 2013 году для расширения территории принадлежащей ей оптовой базы.